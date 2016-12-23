فيديو.. عامر حسين يكشف عن ملعب مباراة القمة وموعد إقامتها

عامر حسين: بتروسبورت حتى الآن يستضيف القمة وهذا هو البديل

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم على أن مباراة القمة ستقام في موعدها المقرر لها يوم 29 ديسمبر الجاري حتى الآن.

وشهدت الساعات الماضية حالة من اللغط بخصوص المباراة ومعد إقامتها خاصة بعدما رحب مسئولو الزمالك بتأجيلها لبعد بطولة أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

وأشار عامر حسين في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه “الحريف” إلى أن المباراة ستقام على ملعب بتروسبورت حتى الآن خاصة وأن الأمن لم يعترض على الملعب ولم يخاطبه بأي أمر عنه.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أن ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية هو البديل الأول لملعب بتروسبورت في حالة رفض الأمن إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

وأضاف حسين أن مسئولي الزمالك أبدوا ترحيبهم بالملعب البديل في حالة رفض الأمن إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

واختتم عامر حسين تصريحاته مشددًا على أنه ينتظر الرد النهائي من الأمن والمقرر أن يكون يوم الأحد المقبل بحد أقصى.