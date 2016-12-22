ملخص لمسات محمد صلاح أمام كييفو فيرونا

محمد صلاح يعود للمشاركة أساسياً مع روما أمام كييفو

عاد الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي للمشاركة أساسياً مع فريق العاصمة بعد تعافيه من الإصابة، حيث ظهر منذ البداية أمام كييفو فيرونا .

صلاح يظهر في فوز روما على كييفو بثلاثية

وساهم محمد صلاح في فوز فريقه روما على حساب كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الـ18 بالدوري الإيطالي .

وظهر صلاح بمستوى جيد خلال المباراة والتي شارك بها في التشكيلة الأساسية، حيث خرج بديلاً في الدقيقة 82 وحل بدلاً منه زميله بيروتي .