ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما وكييفو فيرونا

روما يستعيد نغمة الإنتصارات أمام كييفو

استعاد فريق روما الإيطالي توازنه وعاد لسكة الانتصارات ببطولة الدوري الإيطالي على حساب فريق كييفو فيرونا، بعد سقوطه في فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام يوفنتوس المتصدر .

روما يحقق فوز صعب على حساب كييفو

وحقق فريق روما فوز صعب على حساب نظيره كييفو بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الـ18 ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وتقدم كييفو بالهدف الأول عبر لاعبه جوزمان في الدقيقة 37، ثم أدرك ستيفان الشعراوي التعادل في الدقيقة 45، قبل أن يخطف دزيكو الفوز في الدقيقة 52، ثم أضاف بيروتي الهدف الثالث في الدقيقة 90 ن ضربة جزاء لينتهي اللقاء بفوز روما 3 – 1.

وبتلك النتيجة، رفع روما رصيده لـ38 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كييفو عند 25 نقطة في المركز الـ10 .