مهاجم الأهلي خليفة نانا بوكو في المقاصة

المقاصة يرغب في ضم جون أنطوي

دخل المهاجم الغاني جون انطوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في قائمة اهتمامات نادي مصر المقاصة للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

أنطوي خليفة نانا بوكو في المقاصة

ووجه مسئولو المقاصة أنظاره نحوم التعاقد مع مهاجم الأهلي جون انطوي من اجل خلافة نانا بوكو الذي سيرحل فريق الشباب الإماراتي .

ويستعد مسئولو الفريق الفيومي لفتح باب المفاوضات مع ارة القلعة الحمراء من أجل الفظر بخدمات الغاني أنطوي لتعويض رحيل نانا بوكو .

وكان نانا بوكو دق وقع على عقود إنتقاله إلى فريق الشباب الإماراتي لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار مع خيار الشراء نهاية الموسم مقابل مليون دولار إضافية .