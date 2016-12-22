بالفيديو..البدري يتحدث عن تأجيل القمة وتألق البدلاء أمام الأولمنيوم

البدري: تألق البدلاء هو المكسب الحقيقي أمام الأولمنيوم

أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الغامرة بالفوز الذي حققه الفريق على الأولمنيوم اليوم وبمستوى اللاعبين البدلاء .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الأولمنيوم بسداسية نظيفة في مباراة دور الـ32 بكأس مصر، ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة .

وأكد “البدري” أن تألق اللاعبين البدلاء في مباراة اليوم هم المكسب الحقيقي من لقاء الأولمنيوم، حيث يعمل الجهاز على تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة شبح الإجهاد .

وأوضح مدرب الأهلي أن اللاعبين الأساسيين يعانون من حالة إرهاق كبيرة نتيجة ضغط المباريات، لذلك عمد على إراحتهم ومنح الفرصة للنجوم الأخرى .

البدري: جاهزون للقمة وتأجيلها قرار إداري

وأضاف البدري بأن الفريق سيبدأ الإستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك ، مشيراً إلى أن الأمر له شقين، الأول يتعلق بالجهاز الفني ونحن جاهزين لخوض المباراة، أما الجانب الأخر فهو إداري خاص بمجلس الإدارة .

وأشاد البدري بلاعبيه البدلاء خاصة المهاجم عماد متعب قائلا:” سعيد بمستوى عماد متعب فهو لاعب كبير وانه تحدث مع متعب وعمرو جمال لإعطائهم الثقة في المباراة “.