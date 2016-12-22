سيد عبد الحفيظ: هذا موقفنا من تأجيل القمة

عبد الحفيظ يكشف موقف الأهلي من تأجيل القمة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف الجهاز الفني للفريق من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك .

وأكد “عبد الحفيظ” أن مسألة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك لم تعرض على الجهاز الفني من أجل البت فيها بشكل رسمي .

عبد الحفيظ: لم يتحدث معنا أحد عن تأجيل القمة

وأوضح عبد الحفيظ أنه يجب عرض الامر على النادي والجهاز الفني بشكل رسمي قبل الكشف عن القرار النهائي في الموافقة أو الرفض .

وأضاف مدير الكرة بأن النادي الأهلي سيراعي بالتأكيد المصلحة العامة للمنتخب الوطني، ولكن لم يبلغنا أحد بتأجيل اللقاء .

وأشاد عبد الحفيظ بلاعبي الفريق عقب الفوز على الأولمنيوم، مشيراً أن الفريق واصل مشواره بالبطولة والتي يرغب بالفوز بها .