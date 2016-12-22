متعب يعادل رقم العميد «حسام حسن» أمام الأولمنيوم

متعب يستعيد رونقه أمام الأولمنيوم

استعاد القناص عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رونقه وتألقه الكبير مع المارد الأحمر في مباراة الأولمنيوم بكأس مصر .

وأحرز عماد متعب ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة المارد الأحمر أمام الأولمنيوم في دور الـ32 ببطولة كأس مصر اليوم على ملعب السلام .

متعب يتقاسم مع حسام حسن هدافي مباريات الأهلي والأولمنيوم

وبهذا الهاتريك، نجح جلاد حراس المرمى في معادلة رقم العميد حسام حسن ، حيث تقاسم معه صدارة هدافي مباريات الأهلي والأولمنيوم ولكل منهما 5 أهداف .

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد تخطي عقبة الأولمنيوم بنصف دستة أهداف نظيفة .