محمد صلاح يقود روما أمام كييفو فيرونا

سباليتي يعلن تشكيلة روما لمواجهة كييفو

أعلن الإيطالي سباليتي المدير الفني لفريق روما الإيطالي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول التشكيل اذي سيخوض به الفريق مباراته أمام كيفو فيرونا.

ومن المقرر أن يستضيف روما نظيره كيفو فيرونا بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي والذي سيقام على ملعب الأليمبيكو معقل فريق روما.

وشهدت تشكيل روما وجود محمد صلاح في القوام الأساسي للفريق الإيطالي خاصة وأنه أبرز اللاعبين في الفريق وأهم الأوراق الناجحة في الفريق ومفتاح هام من مفاتيح اللعب والخطورة.

التشكيل الرسمي لروما أمام كييفو

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: بيريز، روديجر، فازيو، فيرمايلين

خط الوسط: إيمرسون، ستروتمان، ناينجولان

خط الهجوم: صلاح، الشعراوي، دجيكو