البدري يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

البدري يحذر أكرم توفيق

أظهر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، العين الحمراء لأكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق خلال مباراة الألومنيوم .

مدرب الأهلي يحذر أكرم توفيق من الطرد

وهدد البدري لاعبه أكرم توفيق بعدم التدخل بخشونة زائدة خوفاً من تعرضه للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء في بداية المباراة .

وطلب مدرب المارد الاحمر من لاعبه الحرص في التدخلات على الكرة وعدم الحماس الزائد الذي قد يكلف الفريق طرده وإكمال المباراة بـ10 لاعبين .

وكان أكرم توفيق قد حصل على بطاقة صفراء في الدقائق الأول من المباراة .