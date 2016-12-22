بالفيديو..غزال الأهلي يكسر صيامه عن التهديف بعد غياب 253 يوم

الغزال يفك النحس ويحرز هدف التقدم للأهلي في الأولمنيوم

نجح الغزال عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في كسر صيامه عن التهدف مع المارد الأحمر، بعدما أحرز هدف التقدم للأهلي في شباك الأولمنيوم.

وتقدم الأهلي بهدف نظيف على الأولمنيوم أحرزه عمرو جمال في الدقيقة 13 من تصويبة أخطأها حارس الأولمنيوم وسكنت شباكه .

عمرو جمال يعود للتهديف بعد غياب 253 يوم

وغاب الغزال عن التهديف لفترة وصلت إلى 253 يوم، حيث كانت أخر أهدافه مع المارد الأحمر في مرمى يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا .