بتروسبورت مرفوض لاستضافة قمة الأهلي والزمالك..وبرج العرب الأقرب

الأمن يرفض اقامة القمة ببتروسبورت

تلقت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إخطار من قبل وزارة الداخلية برفض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب بتروسبورت .

ويلتقي الأهلي مع غريمه الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم 29 ديسمبر الجاري في إطار منافسات ختام مباريات الدور الأول .

ورفضت قوات الأمن إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت، لتتجه الانظار نحو ملعب الجيش ببرج العرب من أجل استضافة القمة .

الجبلاية تخاطب برج العرب لاستضافة القمة

وعلى الفور، تواصل مسئولو الاتحاد مع الأمانة العامة للقوات المسلحة من أجل إقامة القمة على ملعب برج العرب، في انتظار الحصول على الموافقة الرسمية .