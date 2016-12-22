صورة..مولودة جديدة لحارس الأهلي

حارس الأهلي يتلقى خبراً ساراً

تلقى الحارس مسعد عوض حامي عرين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخباراً سارة ، بعدما رزق بمولودة جديدة اليوم الخميس .

ورزق حارس الأهلي مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي لمودة جديدة أطلق عليها إسم “غزل” .

مسعد عوض يطلق إسم “غزل” على مولودته الجديدة

ونشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورة لمولودة حارس الأهلي معلقة عليها :” لترحبوا معنا بغزل مسعد عوض المنضمة حديثاً لعائلة النادي الأهلي “.

جدير بالذكر أن مسعد بات أقرب الأسماء المرشحة للرحيل عن أسوار القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بسبب خروجه من خطط الجهاز الفني للأحمر .