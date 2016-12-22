الكاف يصدم محمد صلاح ويستبعده من سباق أفضل لاعب أفريقي في 2016

صدمة من الكاف لنجم الفراعنة

تلقى الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي، صدمة، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في سباق أفضل لاعب في القارة السمراء .

واستبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نجم روما الإيطالي محمد صلاح ، من القائمة النهائية المرشحة للفوز بلقب لاعب العام في إفريقيا 2016 .

محمد صلاح خارج سباق أفضل لاعب في أفريقيا

واختار الكاف الثلاثي ، الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي والمهاجم الجابوني بيير ايمريك أوباميانج نجم بوروسيا دورتموند والجناح السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، .

بينما انحصرت المنافسة داخل القارة على جائزة أفضل لاعب بين حارس المرمى الأوغندي دينيس أونيانجو، والمهاجم الزيمبابوي خاما بيليات، ولاعب الوسط الزامبي رينفورد كالابا.

ويعلن الكاف عن أسماء جوائز الأفضل في القارة السمراء يوم الخميس 5 يناير 2017 في العاصمة النيجيرية أبوجا ..