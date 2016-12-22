التشكيل الرسمي للأهلي أمام الأولمنيوم

البدري يعلن تشكيلة الأهلي لمواجهة الأولمنيوم
أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي يستعد لمواجهة الأولمنيوم بدور الـ32 بكأس مصر .
وجاءت تشكيلة الأهلي كالتال
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، محمد هاني
خط الوسط: حسام عاشور، أكرم توفيق، صالح جمعة، محمد حمدي زكي
خط الهجوم: مؤمن زكريا، عمرو جمال
دكة بدلاء قوية للأهلي أمام الألومينوم
في يتواجد على مقاعد البدلاء كل من ، شريف إكرامي، صبري رحيل، متعب، سعد سمير، ميدو جابر، جون أنطوي، أحمد رمضان بيكهام .
في حين استبعد البدري كل من، محمد عصام الغندور، حسين السيد، أحمد حمدي من قائمة المباراة
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