رسمياً.. هداف الدوري ينتقل للشباب الإماراتي بمبلغ خيالي

نانا بوكو إلى الشباب الإماراتي رسمياً

انتقل اللاعب نانا بوكو مهاجم نادي مصر المقاصة إلى صفوف فريق الشباب الإماراتي بمبلغ مليون و500 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور.

وكان المقاصة قد تعاقد مع نانا بوكو مقابل 200 ألف دولار من صفوف اتحاد الشرطة، قبل أن يصبح هدافاً للدوري المصري برصيد تسع أهداف حتى الآن.

وتواجد بوكو في الإمارات من أجل توقيع الكشف الطبي صباح الخميس، قبل أن يعلن نادي الشباب عن الصفقة مساء اليوم.

ويعادل الرقم الذي انتقل به نانا بوكو إلى الدوري الإماراتي ما يقارب 30 مليون جنية، بعد أن حصل المقاصة على توقيعه مقابل مليون و400 ألف جنية حينئذ.