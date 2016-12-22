اتحاد الكرة يعلن موقفه النهائي من موعد مباراة الاهلي والزمالك

اتحاد الكرة: القمة في موعدها ولا نية لتأجيلها

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الموقف النهائي من موعد مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري.

وشدد عامر حسين على أنه لا نية لدى اتحاد الكرة لتأجيل مباراة القمة المقبلة، مشدداً على إقامتها يوم الخميس القادم والذي يعد هو المحدد لها سلفاً.

وأكد رئيس لجنة المسابقات على أن اتحاد الكرة اتخذ القرار النهائي بشأن موعد مباراة القمة قبل ثلاثة أيام، بعدما أكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب على عدم ممانعته بشأن إقامتها في موعدها.

واختتم عامر حسين حديثه بالتأكيد على أن المباراة ستقام على ملعب بتروسبورت، مؤكداً على أنه في حال رفض الأمر لذلك فإنها ستقام في برج العرب.