اتحاد الكرة يقرر معاقبة الزمالك

اتحاد الكرة يفرض عقوبة على الزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بعد مباراته الأخيرة أمام الانتاج الحربي في كأس مصر.

وجاء قرار لجنة المسابقات بعدما دخل لاعبو الزمالك إلى ملعب المباراة متأخرين عن موعد انطلاقها، وهو ما أدى إلى تأجيل بدايتها لدقائق قليلة.

وفرضت لجنة المسابقات غرامة مالية قدرها 10 ألاف جنية على نادي الزمالك بسبب تأخر لاعبيه على دخول ملعب المباراة التي انتهت لصالحهم في النهاية.

الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد حالياً لملاقاة الشرقية في مباراة مؤجلة من الدوري المصري، قبل أن يلتقي مع الأهلي نهاية الشهر الجاري.