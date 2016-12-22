عرض صيني لمهاجم الزمالك

الزمالك يتلقى عرضاً صينياً لضم باسم مرسي

تلقى اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك عرضاً للانتقال إلى أحد أندية الدوري الصيني خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى عروضاً عربية أخرى.

وحصل باسم مرسي على عرض للاحتراف في الصين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل مليوني دولار يحصل عليهم الزمالك، بخلاف مليون دولار سيحصل عليهم اللاعب.

وكان باسم مرسي قد تلقى عروضاً قطرية من جانب ناديي السد والسيلية القطريان، إلا أن مرتضى منصور رئيس النادي رفض الأمر بشكل مطلق.

ويتولى جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك تدريب نادي تيانجين تيدا الصيني في الفترة الحالية، وهو نفس الفريق الذي يلعب له الجابوني ماليك إيفونا.