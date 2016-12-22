لاعب الزمالك يكشف حقيقة تعمد حصوله على بطاقة من أجل الأهلي

طارق حامد: لم أتعمد الحصول على إنذار أمام الانتاج

كشف اللاعب طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك حقيقة ما تردد بشان تعمده الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الانتاج الحربي.

وكان طارق حامد قد حصل على بطاقة صفراء في مواجهة الزمالك أمام الانتاج، ليغيب بسبب الإيقاف عن المواجهة المقبلة أمام الشرقية قبل أن يعود أمام الأهلي.

وترددت أنباء في الساعات الماضية عن تعمد طارق حامد الحصول على البطاقة من أجل الغياب عن لقاء الشرقية والعودة أمام الأهلي، وهو ما نفاه اللاعب.

وشدد طارق حامد على أنه لم يتعمد الحصول على بطاقة امام الانتاج من أجل العودة للمباريات أمام الاهلي، مؤكداً على أن الحديث عن الأمر لا أساس له من الصحة.