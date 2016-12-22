رسمياً.. الزمالك يوجه صدمة قوية للاعبه

الزمالك يرفض احتراف معروف يوسف في السعودية

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك وجهازه الفني صدمة قوية للاعب معروف يوسف بعدما رفض احترافه في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واعلن نادي الزمالك عن رفضه للعرض المقدم من جانب نادي الوحدة من أجل ضم معروف، حيث سبق للنادي السعودي وأن أرسل عرضاً يطلب فيه ضم اللاعب.

وشدد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك على رفضه التام لانتقال أياً من لاعبيه لأي فريق خلال فترة الانتقالات في الشتاء القادم.

وشدد يوسف على أن إدارة الزمالك ترفض التفريط في أي لاعب خلال الفترة الحالية، مؤكداً على أن الإتجاه السائد لديها هو تجديد التعاقد مع اللاعبين.