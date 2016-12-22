اتحاد الكرة يكشف عن الحكم الأقرب لإدارة القمة

اتحاد الكرة: الأوزبكي رافشان الأقرب لإدارة القمة

أعلن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة المصري عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

وسيلتقي الأهلي والزمالك وجهاً لوجه يوم 29 ديسمبر الجاري في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الاوزبكي رافشان إيرماتوف يعد هو الأقرب حالياً لإدارة مباراة القمة، في ظل صعوبة استقدام حكام من قارة أوروبا.

وشدد عبد الفتاح على أن إقامة المباراة في نفس توقيت الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية يصعب من القدرة على الاتفاق مع طاقم تحكيم أوروبي.

واختتم عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أنه طلب حكام من دول المجر والتشيك من أجل إدارة المباراة، لكن الأوزبكي رافشان يعد هو الأقرب حالياً.