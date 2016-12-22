البدري: مصر ستفوز بكأس أمم أفريقيا في حالة واحدة

البدري: مباراة واحدة ستتحكم في مصير مصر بكأس أمم أفريقيا

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على قدرة منتخب مصر على التتويج بلقب كأس أمم افريقيا المقبلة، والمقرر إقامتها في الجابون خلال شهر يناير القادم.

وشدد البدري على أن منتخب مصر قادر على التأهل إلى دور الثمانية من البطولة وعبور مرحلة المجموعات، مشدداً على أن الفراعنة يمتلكون عناصر مميزة في الفريق.

وأشار البدري إلى ان مباراة دور الثمانية ستكون هي عنق الزجاجة بالنسبة لمنتخب مصر، مؤكداً أنه في حال عبورها بنجاح فإن الفراعنة سيكونون قادرون على الفوز باللقب في النهاية.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أن عبور دور الثمانية سيكون دافعاً لمصر في الدورين قبل النهائي والنهائي، مشدداً على إمكانية حدوث الأمر بنسبة كبيرة.