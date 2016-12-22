الفيفا يعلن عن تصنيف منتخب مصر الجديد

الفيفا يعلن تصنيف مصر في ديسمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيفه الشهري الجديد للمنتخبات عن شهر ديسمبر، والذي صدر صباح اليوم الخميس.

وشهدت تصنيف الفيفا الجديد استمرار منتخب مصر في المرتبة الرابعة أفريقياً والثانية عربياً، بعدما تواجد في المركز 36 عالمياً.

وتربع منتخب السنغال على الصدارة الأفريقية بتواجده في المركز 33 عالمياً، ثم كوت ديفوار ثانياً في المركز 34 عالمياً، فتونس في المرتبة الثالثة و35 عالمياً، ثم مصر، فالجزائر في المرتبة 38 عالمياً.

وعلى الصعيد العالمي، حافظ منتخب الأرجنتين على تربعه على صدارة التصنيف، تلاه البرازيل ثم ألمانيا فتشيلي وبلجيكيا، ثم كولومبيا وفرنسا والبرتغال وأوروجواي وأسبانيا في المراكز من الثاني للعاشر على التوالي.