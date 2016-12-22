البدري: لو كنت مسئولا عن الفريق الموسم الماضي لن أوافق على رحيل هذا الثنائي

البدري: لو كنت متواجد الموسم الماي لن أسمح برحيل رمضان صبحي وتريزيجيه

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لو كان مسئولًا عن الفريق في الموسم الماضي، ما كان يسمح للثنائي رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجيه بالرحيل عن الفريق.

وكان تريزيجيه رحل إلى إندرخلت البلجيكي، على سبيل البيع النهائي بعد انتهاء إعارته لمدة موسم، بينما انتقل رمضان صبحي إلى صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.

وأكد البدري أن الثنائي من العناصر الهامة للغاية للأهلي، والمنتخب الوطني، وانه لو كان مدربًا للفريق ما كان سمح برحيلهما.

وأضاف المدير الفني للأهلي أنه ربما كان للإدارة رأي آخر، خصوصًا وأن المبالغ المالية التي عرضت في اللاعبين كانت كبيرة للغاية، وخصوصا رمضان صبحي.