ثنائي الأهلي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة

السولية وحجازي يواصلان التأهيل

واصل الثنائي عمرو السولية وأحمد حجازي أداء التدريبات التأهيلية من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت بهما والتي حرمتهما من المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

ويعاني السولية من تمزق في العضلة الخلفية بينما يعاني حجازي من شد في العضلة الخلفية واقترب كلا اللاعبان من العودة إلى تدريبات الفريق.

وأدى السولية تدريبات متنوعة صباح اليوم حيث أدى تدريبات بدنية في الجيم ثم فقرة بالجري حول المعلب ثم فقرة لمس الكرة.

كما خاض أحمد حجازي جلسة علاج طبيعي في الجيم بالإضافة إلى تدريبات بدنية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.