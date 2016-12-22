فتحي والسعيد يطيران إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

فتحي والسعيد إلى السعودية

غادر الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري قد منح كلا اللاعبان راحة من مباراة اليوم أمام الألومنيوم حيث استغل اللاعبان هذه الراحة للسفر إلى السعودية وأداء مناسك العمرة

وسيواجه الأهلي في الثامنة مساء اليوم ضيفه الألومنيوم في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر في المباراة التي تقام على ستاد “السلام”.

وسيعود كلا اللاعبان إلى القاهرة مساء غد الجمعة للمشاركة في تدريبات الفريق السبت المقبل استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الخميس المقبل.