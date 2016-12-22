بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة HD

موعد مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي

يدخل نادي نابولي في مباراة هامة أمام فريق فيورنتينا مساء اليوم الخميس 22-12-2016 في إطار مباريات الجولة 18 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فيورنتينا ونابولي في التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة –العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية – في الدوري الإيطالي الممتاز.

يوتيوب مشاهدة مباراة فيورنتينا ونابولي اليوم الخميس22/12/2016

يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة مباراة فيورنتينا ونابولي بث مباشر اليوم

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القنوات الناقلة مباراة فيورنتينا ونابولي

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة فيورنتينا ونابولي اليوم

يستعد روما لملاقاة كييفو فيرونا في الجولة 18من الدوري الإيطالي على قنوات بي إن سبورت في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية-.

كورة لايف مشاهدة مباراة فيورنتينا ونابولي

يمكنكم مشاهدة مباراة فيورنتينا ونابولي اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر بي ان سبورت، جدير بالذكر ان مباراة فيورنتينا ونابولي تقام في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي الممتاز.

تنطلق مباراة فيورنتينا ونابولي اليوم فى تمام التاسعة و45 دقيقة مساء في الدوري الإيطالي الممتاز، وتنقل قناة بي إن سبورت، فيورنتينا ونابولي بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

يلا شوت مشاهدة مباراة فيورنتينا ونابولي اليوم 22/12/2016

يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة فيورنتينا ونابولي، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة فيورنتينا ونابولي اليوم الان بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة