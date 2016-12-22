الزمالك يحدد قيمة الاستغناء عن معروف يوسف للوحدة السعودي

الزمالك: 2 مليون دولار شرط الموافقة على رحيل معروف يوسف للوحدة السعودي

حدد نادي الزمالك مبلغ قيمته 2 مليون دولار مقابل الاستغناء عن لاعب الوسط النيجيري معورف يوسف إلى فريق الوحدة السعودي والذي يرغب في ضم اللاعب.

وينتهي تعاقد اللاعب النيجيري مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وبالتالي فيحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في مداخله له ببرنامج “مع شوبير” الذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” بأن النادي سيوافق على رحيل معروف إلى الوحدة السعودي مقابل الحصول على مبلغ 2 مليون دولار”.

وأضاف رئيس الزمالك بأن معروف أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق ولن يتم التخلي عنه بأقل من هذا المبلغ”.

وكان أسامة فرحات وكيل أعمال اللاعب النيجيري قد أكد في تصريحات له أمس أن نادي الوحدة السعودي قد رفع عرضه لضم اللاعب إلى 200 ألف دولار بالإضافة إلى تخلي معروف عن مستحقاته مع الزمالك والتي تقدر بما يقرب من 120 ألف دولار.