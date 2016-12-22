فيديو.. إبراهيم فايق يرصد كواليس الصفقة المنتظرة للأهلي في يناير

فايق: صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي ومصر المقاصة

رصد الإعلامي إبراهيم فايق كواليس الصفقة المنتظرة بين الأهلي ومصر المقاصة بخصوص انتقال المهاجم الغاني نانا بوكو لصفوف القلعة الحمراء في يناير المقبل.

ويبحث الأهلي عن التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي في يناير وذلك بناءا على رغبة المدير الفني للفريق حسام البدري الذي طلب من إدارة الأهلي ضرورة تدعيم الناحية الهجومية للفريق بمهاجم أفريقي والتخلي عن جون انطوي.

فايق: المقاصة يعرض نانا بوكو على الأهلي مقابل ميدو جابر ومليون 200 ألف دولار

وخلال برنامجه “الحريف” الذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” قال فايق “تلقى نادي مصر المقاصة عرضا من نادي الوحدة الإماراتي للتعاقد مع نانا بوكو مقابل مليون نصف مليون دولار وقام أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الفيومي بالاتصال بأحد أحد الأهلي وعرض عليه ضم المهاجم الغاني مقابل مليون و200 ألف دولار بالإضافة إلى استعارة ميدو جابر لمدة موسم.

وأضاف فايق “بأن المقاصة عرض أيضا عودة أحمد الشيخ إلى الأهلي في يناير مقابل خصم مليون جنيه من قيمة الإعارة خاصة وأنه في حالة تنفيذ ذلك ستكون الإعارة لم تنتهي بعد”.

واتم فايق حديثه ” بأن كل هذه مفاوضات تجرى خلال هذه الأيام وربما تشهد تطورات جديدة في الساعات القليلة المقبلة.

