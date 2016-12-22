مهاجم الزمالك يتلقى عرضاً للاحتراف في الصين

باسم مرسي يتلقى عرضاً من أحد الأندية الصينية

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تلقي باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عرضا للانتقال إلى الدوري الصيني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وكانت أنباؤ قوية قد ربطت مهاجم الزمالك بالانتقال إلى نادي السيلية القطري قبل أن يؤكد النادي القطري في بيان له على أنه لن يتعاقد مع أي لاعب خارجي في يناير.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج مع شوبير” الذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” قال رئيس الزمالك “اتفقنا مع باسم على التجديد للزمالك لمدة أربعة مواسم ولكنه يرغب في الاحتراف الخارجي لمدة شهر أشهر بدءا من يناير النقبل”.

وأضاف “اللاعب تلقى عرضا من احد الأندية في الدوري الصيني وبمبلغ مالي كبير له وللنادي مشيرا إلى أنه لن يقف عائقا أمام تحقيق رغبة اللاعب”.