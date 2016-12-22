فيديو.. أيوب يوضح حقيقة رحيل علي معلول إلى الترجي التونسي

أيوب: الأهلي لن يتخلى عن علي معلول

كشف الدكتور ياسر أيوب المتحدث الرسمي للنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن اقتراب رحيل التونسي علي معلول إلى صفوف الترجي التونسي في يناير المقبل.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن رغبة الترجي التونسي في ضم لاعب الصفاقسي السابق مقابل مليون ونصف مليون دولار.

أيوب: الأهلي لم يتعاقد مع معلول “كقتطرة” لنادي أخر

وفي تصريح عبر برنامج “الحريف” الذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” قال أيوب الأهلي لا يفكر في بيع معلول فهو يعد ركيزة أساسية من تشكيل المارد الأحمر”.

وأضاف “الأهلي لم يتعاقد مع معلول في الصيفمن أجل بيعه في الشتاء ، والأهلي لم يتعاقد مع معلول حتى يكون “قنطرة” لنادي تونسي أخر”.



