اتحاد الكرة يعطي الرد النهائي بخصوص موعد القمة

ثروت سويلم: القمة في موعدها

أعطى الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد النهائي لمباراة القمة التي ستجمع بين الزمالك والأهلي في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز مؤكدا على أنها ستقام في موعدها في الخميس المقبل.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن مساء أمس أنه قان بإبلاغ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة موافقته على تأجيل القمة وذلك لمصلحة الكرة المصرية.

وفي مجاخلة هاتفية للعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على قناة “أون سبورت” قال “القمة في موعدها ولن تأجل حيث اجتمع أبو ريدة مع كوبر وتم التوصل إلى اتفاق بعدم تأجيلها”.

وأضاف “خاطبنا خلال الأيام الماضية أكثر من اتحاد من أجل إرسال طافم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة ونؤكد بان القمة في موعدها”.