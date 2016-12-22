موعد مباراة روما وكييفو فيرونا في الدوري الإيطالي

يدخل نادي روما في مباراة هامة أمام فريق كييفو فيرونا مساء اليوم الخميس 22-12-2016 في إطار مباريات الجولة 18 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما وكييفو فيرونا في التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة –العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية – في الدوري الإيطالي الممتاز.

يوتيوب مشاهدة مباراة روما وكييفو فيرونا اليوم الخميس22/12/2016

يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة مباراة روما وكييفو فيرونا بث مباشر اليوم

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القنوات الناقلة مباراة روما وكييفو فيرونا

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية-.

موعد مباراة روما وكييفو فيرونا اليوم

يستعد روما لملاقاة كييفو فيرونا في الجولة 18من الدوري الإيطالي على قنوات بي إن سبورت في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية-.

كورة لايف مشاهدة مباراة روما وكييفو فيرونا

يمكنكم مشاهدة مباراة روما وكييفو فيرونا اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر بي ان سبورت، جدير بالذكر ان مباراة روما وكييفو فيرونا تقام في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي الممتاز.

تنطلق مباراة روما وكييفو فيرونا اليوم فى تمام التاسعة و45 دقيقة مساء في الدوري الإيطالي الممتاز، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة روما وكييفو فيرونا بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

يلا شوت مشاهدة مباراة روما وكييفو فيرونا اليوم 22/12/2016

يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة روما وكييفو فيرونا، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة روما وكييفو فيرونا اليوم الان بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة