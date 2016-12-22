عمرو جمال يخوض التشكيل المتوقع للأهلي أمام الألومنيوم

يخوض الأهلي اختباراً سهلا أمام ضيفه الألومنيوم في المباراة التي ستقام على ستاد “السلام” ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن يمنح البدري الفرصة في هذه المباراة للعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق في الدوري أمثال محمد الشناوي ورامي ربيعة وصالح جمعة صبري رحيل.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – محمد نجيب – علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور – أكرم توفيق – صالح جمعة – محمد جابر “ميدو” – مؤمن زكريا

خط الهجوم : عمرو جمال.