ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي والأولمنيوم

الأهلي يتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد تخطي عقبة فريق الأولمنيوم في دور الـ32 من البطولة .

وحقق النادي الأهلي فوزاً كبيراً على حساب نظيره الأولمنيوم بنصف دستة أهداف نظيفة في مباراة دور الـ32 بالكأس والتي أقيمت على ملعب السلام .

الأهلي يضرب الأولمنيوم بنصف دستة أهداف

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عبر نجمه عمرو جمال في الدقيقة 13، ثم أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2 – 0 .

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تقدمه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 51، ثم أحرز عماد متعب هاتريك في الدقائق 64 و 84 و 85 ، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 6 – 0 .