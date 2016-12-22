بث مباشر يلاشوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر
يدخل نادي الأهلي في مباراة تبدو سهلة أمام فريق الألومنيوم مساءاليوم الخميس 22-12-2016 في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر..
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والألومنيوم في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة –التاسعة مساءً بتوقيت السعودية – في كأس مصر.
موعد مباراة الأهلي والألومنيوم اليوم
يستعد الأهلي لملاقاة الألومنيوم في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر على قنوات النيل رياضة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية-.
القنوات الناقلة مباراة الأهلي والألومنيوم
ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات أون سبورت والنيل رياضة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية-.
يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والألومنيوم اليوم الخميس 22/12/2016
يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة مباراة الأهلي والألومنيوم بث مباشر اليوم
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كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والألومنيوم
يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والألومنيوم اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر أون سبورت، جدير بالذكر ان مبارة الأهلي والألومنيوم تقام في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
تنطلق مباراة الأهلي والألومنيوم اليوم فى تمام الثامنة مساء في كأس مصر، وتنقل قناة النهار رياضة، مباراة الأهلي والألومنيوم بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.
يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والألومنيوم اليوم 22/12/2016
يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة الأهلي والألومنيوم، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة الأهلي والألومنيوم اليوم الان بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
التشكيل الرسمي للأهلي أمام الألومنيوم
وجاء التشكيل المتوقع كالتالي
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب، محمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور، أكرم توفيق، صالح جمعة.
خط الهجوم: محمد حمدي زكي، مؤمن زكريا، عمرو جمال.
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