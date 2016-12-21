عضو مجلس إدارة الأهلي يرفض تأجيل القمة

محمد عبد الوهاب: أرفض تأجيل القمة

رفض محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي فكرة تأجيل القمة التي ستجمع المارد الأحمر أمام الزمالك والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في تصريحات أنه موافق على تأجيل القمة إذا كان ذلك في صالح الكرة المصرية.

وفي تصريح لعضو مجلس إدارة الأهلي عبر فضائية “أون سبورت” قال “من وجهة نظري أن لا يتم تأجيل القمة وأن تقام في ميعادها”.

وأضاف “الجهاز الفني للأهلي يرغب في إقامة القمة في ميعادها وسنرى ماذا سيحدث خلال الساعات المقبلة”.