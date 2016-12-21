مرتضى منصور يتراجع ويوافق على تأجيل القمة

مرتضى منصور يوافق على تأجيل القمة

وافق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تأجيل مواجهة القمة أمام الأهلي والمقرر إقامتها الخميس المقبل في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان رئيس الزمالك قد رفض في وقت سابق رفض تأجيل القمة مما اضطر اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بإقامتها في موعدها.

وفي تصريح لرئيس الزمالك عبر إذاعة “الشباب والرياضة” قال “لا مانع من تأجيل القمة المصرية طالما في صالح الكرة المصرية ووافقت من أجل المصلحة الكروية وليس بلي الذراع”

وأضاف “أخبرت هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بموافقتي على تأجيل القمة بالإضافة إلى إقامة طاقم تحكيم مصري بجانب إقامة المباراة في الملعب الذي يريده اتحاد الكرة”.