ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يسحق لايبزيج بثلاثية ويتوج بطلا للشتاء

حقق بايرن ميونيخ فوزا كاسحا على ضيفه لايبزيج بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت ملعب “أليانز أرينا” في قمة مباريات الجولة السادسى عشر من مسابقة الدوري الألماني الممتاز “البوندسليجا” ليتوج الفريق البافاري بطلا للشتاء.

افتتح الإسباني تياجو ألكانتارا أهداف الفريق البافاري عندما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 17 ، وأضاف زميله تشافي ألونسو الهدف الثاني في الدقيقة 23 ، وعزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تقدم بايرن ميونيخ محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

ولم يشهد الشوط الثاني أي تغيير في النتيجة ليبقى الوضع كما هو عليه وتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 39 منفردا بصدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 36 نقطة في المركز الثاني.