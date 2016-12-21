الزمالك يفتقد لخدمات هذا الرباعي أمام الشرقية

الزمالك يفتقد لخدمات جبر والونش وحامد ودنجا أمام الشرقية

يتفقد الزمالك لخدمات كلا من علي جبر ومحمود حمدي “الونش” وطارق حامد ومحمود عبد العاطي “دونجا” في مباراته المقبلة أمام الشرقية للإيقاف.

وسيواجه الزمالك ضيفه الشرقية السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعمد الرباعي الحصول على الإنذار الأصفر الثالث لهم في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي لضمان التواجد أمام الأهلي في القمة والمقرر إقامتها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الزمالك في الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف أحرزه مهاجمه باسم مرسي في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.