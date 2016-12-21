ماذا قال محمد حلمي بعد فوز الزمالك الصعب على الإنتاج الحربي؟

محمد حلمي: كنا الأفضل وإهدار ركلة الجزاء سبب تأخر الفوز

أعرب محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الإنتاج الحربي مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وفي تصريح للمدير الفني للزمالك عقب نهاية المباراة قال “الحمد لله على هذا الفوز الهام وعلينا التركيز في المباريات المقبلة بعدما أنهينا هذه المباراة بنجاح”.

وأضاف “اللاعبون نجحوا من خلال إصرارهم في تحقيق الفوز فإهدار ركلة الجزاء في الشوط الأول هو سبب تأخر الفوز.

وتابع “الزمالك كان مسيطر على مجريات المباراة وكان من الممكن أن يحرز الفريق أكثر من هدف لكن الأهم هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث”.