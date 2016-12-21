شوقي غريب يعلق على خسارة الإنتاج الحربي أمام الزمالك

شوقي غريب: لست حزينا على الهزيمة



قال شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة الفدم بنادي الإنتاج الحربي أنه غير حزين على خسارة فريقه أمام الزمالك بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الانتاج أمام ضيفه الزمالك بهد نظيف احرزه باسم مرسي في الدقيقة 78 من عمر المباراة في مباراة لم ترتقي إلى المستوى المأمول منها.

وفي تصريح للمدير الفني للإنتاج عقب نهاية المباراة قال “أنا غير حزين على خسارة فريقي في مباراة اليوم لأن الفريق ظهر بمستوى مميز ولكن في لحظة سرحان نجح الزمالك في إحراز الهدف”. شوقي غريب: فقدان التركيز منح الزمالك الفوز

وأضاف “خروج صلاح أمين أحد الأعمدة الأساسية في الفريق أثر على الفريق وأعتقد أننا افتقدنا التركيز في بعض الأوقات وهو ما جعل لاعبو الزمالك يخطفون هدف الفوز”.