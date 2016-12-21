ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الإنتاج الحربي والزمالك

الزمالك يهزم الإنتاج الحربي بهدف باسم مرسي

قاد المهاجم باسم مرسي فريقه الزمالك لتحقيق فوز صعب على مضيفه الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “السلام” في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب أبناء ميت عقبة حيث تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 16 لكن عامر عامر حارس الإنتاج تصدى بكل براعة لتصويبة شيكابالا لتمر الدقائق المتبقية من الشوط دون أن تشهد أي جديد وينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك هجماته على مرمى الإنتاج حتى تمكن باسم مرسي من إحراز هدف التقدم لأبناء محمد حلمي في الدقيقة 78 مستغلا تمريرة عرضية رائعة من محمد إبراهيم لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة ليقفز بهم إلى المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 17 نقطة في المركز الثاني عشر.