فيديو.. وردة يكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي وعرض فالنسيا

عمرو وردة: نعم هناك مفاوضات من الأهلي ولكن.!

كشف الفرعون المصري عمرو وردة المحترف ضمن صفوف فريق بانيتوليكوس اليوناني حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالإضافة إلى عرض من نادي فالنسيا الإسباني.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن رغبة حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ضم اللاعب في يناير المقبل.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “من الأخر” الذي يذاع عبر إذاعة “نغم إف إم” قال وردة “بالفعل حدثت مفاوضات خلال الفترة الأخيرة من جانب مسئولين في النادي الأهلي وأبدوا رغبتهم في التعاقد معي لكني أخبرتهم بأن الأهلي بيتي وأرغب في استكمال مسيرتي الاحترافية”.

وردة: تلقيت عرض من فالنسيا وتركيزي منصب مع المنتخب

وأضاف “نادر شوقي أبلغني أن هناك عرضا من نادي فالنسيا الإسباني وإن شاء الله الفترة المقبلة يكون هناك شئ أفضل”.

وتابع “تركيزي منصب خلال الفترة المقبلة على المشاركة مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا 2017 ونسعى لتحقيق طموحات الجماهير المصرية والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى”.

وأتم حديثه “المنتخب اقترب من التأهل لكأس العالم ولدي إحساس بأن التأهل بات قريباً في ظل امتلاك المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين”.