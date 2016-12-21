ضربة كبيرة في هجوم الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي

أيمن حفني مهدد بالغياب عن القمة للإصابة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدن بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي المقبلة باحتمالية غياب أيمن حفني عن المباراة.

ويواجه الزمالك غريمه الاهلي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الجارية الأن أمام الانتاج الحربي خلال الشوط الأول حيث خرج من المبارة في الدقيقة 28 ودخل زميله النيجيري ستانلي بديلا له.

وسيتم تحديد موقف اللاعب من المشاركة في القمة عقب مباراة اليوم حيث سيخضع اللاعب لفحص طبي لتحديد مدة غيابه عن الفريق.