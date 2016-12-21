نادر شوقي يوضح موقف رمضان صبحي من العودة للأهلي

نادر شوقي: رمضان باقي في ستوك سيتي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي إمكانية عودته إلى الأهلي في يناير المقبل عى سبيل الإعارة في ظل عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية مع فريقه.

ولم يشارك الفرعون مع ستوك سيتي بصفة أساسية حيث شارك اللاعب في المباريات الأخيرة مغ فريقه كبديل وكان أخرها أمام ليستر سيتي السبت الماضي.في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي تصريح لوكيل اللاعب قال “ما يتردد عن عودة رمضان إلى الأهلي في يناير على سبيل الإعارة غير صحيح بالمرة ومجرد اجتهادات صحفية فاللاعب سيكمل مشواره مع فريقه

وأضاف “نسبة عودة رمضان إلى الأهلي على سبيل الإعارة صفر لأن اللاعب يرغب في استكمال تجريته الاحترافية”.