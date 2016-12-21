حارس الأهلي أول الراحلين في يناير

الأهلي يوافق على رحيل مسعد عوض

تقدم مسعد عوض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلب إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول يطلب فيه السماح له بالرحيل عن الفريق.

ولم يشارك مسعد مع الأهلي في أي مباراة هذا الموسم بل اسبتعده حسام البدري المدير الفني للفريق من قائمة الفريق في معظم المباريات وركز فقط على الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم.

ووافق الأهلي على طلب الحارس بالرحيل عن الفريق في يناير بشرط وصول عرض رسمي إلى النادي بمقابل مادي مناسب مع إمكانيات الحارس الذي انتقل إلى الأهلي قادما من الدراويش.

وتلقى الحارس في الفترة الأخيرة أكثر من عرض من أندية في الدوري المصري وفي مقدمتها بتروجت ومصر المقاصة.