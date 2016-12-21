ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الباطن والهلال في الدوري السعودي

حمودي يشارك في خسارة الباطن أمام الهلال

حقق الهلال فوزا ثمينا على مضيفه الباطن بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “نادي الباطن” ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين.

الشةط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم الهلال بهدف نظيف أحرزه اللاعب ليو بوناتيني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73 لتمر الدقائق المتبقية دون أن تشهد أي جديد وتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدفين نظيفين.

وشهدن المباراة مشاركة المصري أحمد حمودي مع فريقه الباطن في الشوط الثاني عندما حل بديلا نايف عيسى لكنه لم ينجح مع زملائه في إنقاذ فريقه من الخسارة.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 34 نقطة محتلا صدارة الترتيب مؤقتا ، بينما توقف رصيد الباطن 13 نقطة في المركز العاشر.