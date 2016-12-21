التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة الإنتاج الحربي

الزمالك يعلن تشكيله لمواجهة الانتاج

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة الانتاج الحربي التي تقام مساء اليوم الأربعاء بالدوري المصري.

وسيلتقي الزمالك مع الانتاج في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الاولى للدوري المصري الممتاز.

وقرر حلمي إعادة أيمن حفني لتشكيل الزمالك الأساسي بدلاً من ستانلي أوهاويتشي الذي تعرض لإصابة خلال تدريب الفريق أمس الثلاثاء.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر ومحمود حمدي وأسامة إبراهيم

خط الوسط: إبراهيم صلاح وطارق حامد ومعروف يوسف وشيكابالا

خط الهجوم: أيمن حفني وباسم مرسي