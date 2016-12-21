مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي للألومنيوم

البدري يعلن قائمة الاهلي لمواجهة الألومنيوم

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة مكونة من 21 لاعباً استعداداً لملاقاة الألومنيوم في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وسيلتقي الأهلي مع الألومنيوم مساء غداً الخميس في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، في مباراة تقام على ملعب السلام.

وقرر البدري استبعاد كلاً من جونيور أجاي، مروان محسن، حسام غالي، وعبد الله السعيد من القائمة، إلى جانب عودة صالح جمعة وأحمد رمضان “بيكهام”.

كما يظهر محمد الغندور الحارس الشاب في القائمة بدلاً من أحمد عادل عبد المنعم الذي حصل على أجازة الزواج.

وتتكون قائمة الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، محمد الغندور.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد نجيب، حسين السيد، علي معلول، صبري رحيل، محمد هاني، سعد سمير.

خط الوسط: حسام عاشور، أكرم توفيق، أحمد حمدي، محمد حمدي زكي، مؤمن زكريا، صالح جمعة، ميدو جابر، أحمد رمضان “بيكهام”.

خط الهجوم: عماد متعب، عمرو جمال، جون أنطوي.